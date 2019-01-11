Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Başıboş köpekler keçi sürüsüne saldırdı!

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Yerleşkesi kırsalındaki başıboş köpeklerin sürüye saldırması sonucu 1 keçi telef oldu. Kayseri'de köpeklerin saldırısına uğrayan bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Bursa'da ise köpekler bir öğrenciyi hastanelik etmişti.

android-time 21:00
Haberler Gündem
Başıboş köpekler keçi sürüsüne saldırdı!
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı Yerleşkesi kırsalındaki başıboş köpeklerin sürüye saldırması sonucu 1 keçi telef oldu. Kayseri'de köpeklerin saldırısına uğrayan bir öğrenci hayatını kaybetmişti. Bursa'da ise köpekler bir öğrenciyi hastanelik etmişti.

Edinilen bilgiye göre, Kerim D.'ye ait keçi sürüsü Söbü Dağı kırsalında otlarken, üniversite içerisinde ve çevresinde başıboş halde bulunan 6-7 köpek tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan keçilerken 1'i telef olurken, 1 keçi ise köpeklerin saldırdığı esnada bölgedeki yöre sakinleri tarafından son anda yaralı olarak kurtarıldı.

İLGİLİ HABERBaşıboş köpekler öğrenciyi hastanelik etti! | Son dakika haberleriBaşıboş köpekler öğrenciyi hastanelik etti! | Son dakika haberleri

Yaşanan saldırıyı cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, “SDÜ Batı Yerleşkesi'nde başıboş gezen köpekler bir çobanın keçilerini parçaladılar. Bir tanesini kurtarmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

keci-iha1_7145699İLGİLİ HABERLiselinin öldüğü ilçede köpekler başka bir köpeği parçalayıp yediLiselinin öldüğü ilçede köpekler başka bir köpeği parçalayıp yedi

Keçileri kurtaran vatandaşlar, yaralı kurtulan keçinin korkup, kaçarak bir yere saklanmış olabileceğini belirtti.
Öte yandan, sürüde yaşananların, keçi sahibi ve oğullarına haber verdiği öğrenildi.

 

İLGİLİ HABERKayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı 2 liseliden 1'i öldüKayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı 2 liseliden 1'i öldü

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de lise öğrencisi Mehmet Özer köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Bursa’nın Gürsu ilçesindeyse başıboş köpekler bir öğrenciyi yaralamıştı. İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar