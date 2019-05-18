Başkale’de PKK’ya ağır darbe!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik ‘Şehit Jandarma Çavuş Özcan Canik’ operasyonu düzenledi.
Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK’lıların metropollerde gerçekleştirileceği değerlendirilen terör eylemlerinde kullanmak üzere araziye gömülü 7 kilo C-4 patlayıcı, 34 el bombası, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 BKC makineli tüfek, 2 AK-47 makineli tüfek, 1 uzi manineli tabanca, 1 işaret tabancası, bin 775 BKC makineli tefek fişeği, 157 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 2 işaret fişeği, 12 roketatar mühimmatı, 43 roketatar sevk fişeği, 4 el bombası fünyesi, 1 patlatılmaya hazır amonyumnitrat ve el yapımı patlayıcı, 1 el yapımı patlayıcılarda kullanılan kablo düzenekli 6'lı pil bloğu, 2 kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 29 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 uzi makinalı tabanca şarjörü, 5 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 8 tüp, 120 litre benzin,1 jeneratör, 15 metre kablo, 1 demlik ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. DHA