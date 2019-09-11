Başkan Böcek Antalya’nın borçlarının ‘nedenini’ açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eylül meclis toplantısı, belediye toplantı salonunda Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı. 21 maddenin görüşüldüğü toplantısında konuşan Muhittin Böcek, Antalya’nın borcunun neden kaynaklandığını açıkladı.

“YILLIK 10 MİLYON 780 BİN LİRA MASRAFI VAR”

20 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde 38 gecekonduyu oradan kaldırarak Boğaçayı genişlettiklerini, bunu da kamulaştırmayla hallettiklerini hatırlatan Böcek, “Buraya 131 milyon lira yatırıldı. Cumhurbaşkanın açılış yaptığı bu projede kamulaştırma yapılmadığı için belediyemize davalar açıldı. Buranın belediyemize yıllık 10 milyon 780 bin lira masrafı var. ASAT’ın eski Genel Müdürü Faruk Karaçay’ın Boğaçayı’nın Türel dönemi projesi olduğu için farklı yaklaşımlar sergilendiğine yönelik açıklamalarını hiç doğru bulmadım. Siyasi hesaplaşma gibi bir derdimiz yok. Temizlik ile ilgili Türel, döneminin bürokratları devam ediyor. Kimseye ‘burayı temizlemeyin’ demedim. Konyaaltı Sahili ihalesinde güvenlik, çöp, temizlik, park bahçe işlerini belediye yapması kararı alındı. Bunlar sizlerin parası, ihaleyi alan firmanın bir kuruşu bile yok. Antalya borçlu belediyeler listesinde 5’inci olmasının nedeni budur. Büyükşehir Belediyesi’nin sahilin yapılmasına yönelik 254 milyon lira belediye bütçesinden ödendi. Bu parayı bankaya koysanız 50 milyonluk yıllık geliri vardı. Yap işlet devret diye bir model var” değerlendirmesinde bulundu.