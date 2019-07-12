Başkan Böcek: Milletin parasıyla muhtarlara tatil yaptırmam

BAŞKASININ CEBİNDEN AĞALIK YAPMADIM

Antalya'nın Finike ilçesini ziyarette bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önemli açıklamalarda bulundu. AKP'li Menderes Türel döneminde muhtarların tatil yaptırıldığına ilişkin sorular üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Böcek, “Benim öyle tatil vaadim yok. Milletin parasıyla kimseye tatil yaptırmam. Kimse kusura bakmasın. Ben vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya geldim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya, kollamaya geldim. Başkasının cebinden ağalık yapmadım bugüne kadar. Biz işimizi yapmaya çalışacağız canla başla, sizlerle beraber” dedi.