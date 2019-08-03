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Başkan Gökhan paylaştı: Lanetliyorum

Türkiye’nin oksijen depolarından Kaz Dağları’nda bir vatandaş tarafından, siyanürle altın aranılan madenin yakınında gezinen karacaları görüntüledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “Kamp alanına çok yakın bir bölgeden gelen video bizlerin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu canlıların yaşam alanlarını yok edenleri lanetliyorum. Bu topraklar gerçek sahiplerine kalıncaya kadar buradayız” ifadelerini kullandı.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
14:41 -
Haberler Gündem

Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik çalışmaların yakınında, destek için gelen bir vatandaş 2 adet karaca görüntüledi.

Doğal yaşam alanları giderek kaybolan canlıları gören vatandaşlar, “Burada sadece ağaç kesilmiyor, hayvanların yaşama alanları da yok ediliyor. İşte bu yüzden buradaki madene karşıyız.” yorumunda bulundu. Videoda, karacaların koşarak yolun karşısına geçtikleri görülüyor.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan

“YAŞAM ALANLARINI YOK EDENLERİ LANETLİYORUM”

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Hayvanların yaşam alanlarını yok edenleri lanetleyen Gökhan, “Kamp alanına çok yakın bir bölgeden gelen video bizlerin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu canlıların yaşam alanlarını yok edenleri lanetliyorum. Bu topraklar gerçek sahiplerine kalıncaya kadar buradayız” İfadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 14:48 03.08.2019
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