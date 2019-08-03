Başkan Gökhan paylaştı: Lanetliyorum

Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik çalışmaların yakınında, destek için gelen bir vatandaş 2 adet karaca görüntüledi.

Doğal yaşam alanları giderek kaybolan canlıları gören vatandaşlar, “Burada sadece ağaç kesilmiyor, hayvanların yaşama alanları da yok ediliyor. İşte bu yüzden buradaki madene karşıyız.” yorumunda bulundu. Videoda, karacaların koşarak yolun karşısına geçtikleri görülüyor.

“YAŞAM ALANLARINI YOK EDENLERİ LANETLİYORUM”

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Hayvanların yaşam alanlarını yok edenleri lanetleyen Gökhan, “Kamp alanına çok yakın bir bölgeden gelen video bizlerin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu canlıların yaşam alanlarını yok edenleri lanetliyorum. Bu topraklar gerçek sahiplerine kalıncaya kadar buradayız” İfadelerini kullandı.