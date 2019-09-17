Başkan İmamoğlu: Bizde kaderine terk etmek yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıllardır kaderine terk edilen, hem vatandaşın hem de esnafın şikâyet ettiği Harem Otogarı'na inceleme gezisinde bulundu.

Başka yere taşınarak yerine yüksek teknoloji merkezi yapılacak otogar gezisinde İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı, Orhan Demir, Murat Kalkanlı ile Mehmet Çakılcıoğlu eşlik etti.

ÇOK HIZLI YOL ALACAĞIZ

Harem Otogarı Esnaf Derneği Başkanı Kemal Kolaçoğlu'ndan otogarın son durumu ile ilgili bilgi alan İmamoğlu, “İstanbul buradan ciddi şekilde rahatsız oluyor. Siz esnafımız da burada mutsuzsunuz. Buradaki olumsuzlukları esnafımız ve vatandaşlarımız bize anlatıyor. Burada, ‘bıçak kemiğe dayanmış' durumda. Göreceksiniz çok hızlı yol alacağız. Hiç endişeniz olmasın” dedi.

Harem Otogarı'nın ömrünü tamamladığını belirten İmamoğlu, “Biz buraya çözüm bulacağız. Bizde kaderine terk etmek yok. Burada şehir adına en doğru kararı nasıl veririz ona bakacağız. Harem ömrünü tamamladı. Ama yıllardır bu konunun böyle belirsizlik içinde durması üzücü. Dolayısıyla bizim bundan sonraki hedefimiz hızlıca, yine sizin bilginiz dâhilinde buraya en uygun alternatifi oluşturup sizinle paylaşmak” ifadelerini kullandı.



29 EKİM'DE BEN DE BURADAYIM







İmamoğlu buradaki inceleme gezisinin ardından, en son 8 Eylül'de ziyaret ettiği Kemerburgaz Kent Ormanı'na hareket etti. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ve Boğaziçi Yönetim A.Ş Genel Müdürü Ethem Pişkin ile birlikte ormanda bir süre yürüyen İmamoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

16 Ekim'den itibaren Kemerburgaz Kent Ormanı'na vatandaşların alınmaya başlayacağının müjdesini veren İmamoğlu, “En azından deneme yürüyüş alanları, rotalar belirlenmiş olacak” dedi.

“Değerli bir alanı hem vatandaşlarımızın kullanımına açacağız hem de hep birlikte koruyacağız” diyen İmamoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“29 Ekim haftasında burada, Kültür A.Ş ve Spor A.Ş aileler için değişik etkinlikler düzenleyecek. Dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'un coğrafyasını doya doya yaşayacağız. Ben de burada olacağım. Biran önce açılsın istiyoruz. Belgrad Ormanları'nın hem yükünü alacak hem de Belgrad Ormanları'ndan çok daha büyük bir alan.”

TOPLU TAŞIMA İLE DESTEKLEYECEĞİZ

Kemerburgaz Kent Ormanı'nın şehrin merkezinde bir yer olduğuna da dikkat çeken İmamoğlu, “TEM'den itibaren Kemerburgaz'a, Göktürk'e giden yolun üzerinde çok yakın kavşakla dönüp hemen ulaşabileceğiniz bir alanda bir yer. Bir yandan da Alibeyköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane bölgelerine çok yakın. Esenler'den bile buraya çok rahat ulaşılabilecek. Kaldı ki biz ilerleyen zamanda, burayı belli günlerde toplu taşımayla destekleyeceğiz. Bir başka özelliği de, Mecidiyeköy – Havalimanı Metro Hattı'nın bir durağı da buraya 2.5 kilometre mesafede olacak. Oradan koyacağımız ring otobüs seferleriyle, burası ailece gelip dolaşabileceğiniz, spor yapabileceğiniz, şehrin içinde derin derin nefes alabileceğiniz yeşil bir alana dönüşecek. Macera alanları, seyir alanları ile şehrin göbeğinde yeşil bir alan. Spor ile ilgili düşündüğümüz sürprizler var. Doya doya büyük bir parkı toplumla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.