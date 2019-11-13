Başkan olamadı ama danışman oldu

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan AKP’li Burhan Sakallı, seçimi kaybetti ancak yeni bir görev kazandı. Sakallı, Ordu Büyüşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e danışmanı olarak yeni görevine başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, 2004-2014 yılları arasında AKP’den Odunpazarı Belediye Başkanlığı yapmış 31 Mart yerel seçimlerinde de Eskişehir Büyükşehir Belediye başkanı adayı olmuştu.

ADAY GÖSTERİLMEDİ DAİRE BAŞKANI OLACAK

2009-2019 tarihleri arasında 2 dönem Aybastı Belediye Başkanlığı yapan, ancak 31 Mart Mahalli Yerel Seçimleri'nde partisi tarafından tekrar aday gösterilmeyen İzzet Gündoğar'ın da Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler tarafından Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevine getirileceği ileri sürüldü.

YENİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI DA BELLİ OLDU

Ünye’de ki hayvan barınağında yaşanan olaylardan sonra Belediye Başkanı Hilmi Güler, tarafından görevden alınan Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın'ın yerine İstanbul'dan maliye kökenli Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Bülent Şişman atandı.