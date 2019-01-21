Başkan Yanık AKP’den istifa etti

İstifasını İlküvez Meydanı’nda vatandaşlara seslenerek paylaşan Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, “Yaklaşık 16 yıldır bu hizmet eden kardeşiniz olarak sizlerle birlikte Çaybaşı’nı yönetmeye talip olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgi ve saygım ömür boyu sürecektir. Bundan sonraki süreçte vatandaşımın emrinde olmaya devam edeceğim. AK Parti’den istifa ettiğimi sizlere söylemek istiyorum. İnşallah yeni dönemde herkesi yeni bir Çaybaşı bekliyor. Sizler bitti demeden hizmet aşkı bitmeyecek. Bundan sonraki süreçte de tüm siyasi partilere gönül veren yoldaşlarımızla beraber yeni bir başlangıç vakti olacaktır. Yeni bir başlangıçta kapı kapı dolaşmaya ve komşu akrabalarımızı ikna etmek için çalışacağız. Sizler bu kardeşinizi tekrar görmek istiyorsanız bizler de sizlerle beraber yeni bir Çaybaşı demek istiyoruz” dedi.

YEREL BİR TV KANALINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İsmet Yanık Ordu’nun yerel bir TV kanalına bağlanarak açıklamada bulundu.

Yanık şöyle konuştu;

“Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizde, sadakatimizde en ufak bir eksilme en ufak bir düşüş olmayacak ama bu davaya yanlış yapan insanlar mutlaka halkın önünde hesap vermek zorunda. Defalarca ifade ettim dedim ki bak burada hata yapıyorsunuz yanlış yapıyorsunuz. Kamuoyuna deklere ettik milletvekillerini aradım, bakanları aradım, il başkanlarını aradım… Ancak şunu gördük Büyükşehir Belediye Başkanı dahil telefonumuza çıkmadı. Hiç bir irade halkın üzerinde üstünlük kuramaz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Rabbim ömrümüzden alsın Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrüne versin.”

AKP FATSA İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

AKP Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır da, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Cenan Kır yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrif ettiği 20 Ocak Pazar günü yaşanan süreci ve bu olumsuz gelişmeleri kendilerine arz ettim. Her daim davamızın bir neferi olarak birlikte yol yürüyeceğimizi ancak bu şekliyle hiçe sayılan bir ilçe başkanlığı görevini yürütemeyeceğimi kendilerine ilettim. Bütün bu gelişmelere bağlı olarak 31 Mart seçimlerine giderken kuruluşundan beri yol yürümekten onur duyduğum, farklı kademelerde hizmet ettiğim davam ve sevdam olan AK Partimizden değil, çift başlılığı önlemek ve sürece katkı sağlamak için Fatsa İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

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