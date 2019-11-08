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Başkana silahlı saldırıda yeni gelişme!

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e silahlı saldırı girişiminde bulunan H.K. (35) polise teslim oldu. İfadesinde, iş isteği karşılanmadığı için olayı gerçekleştirdiğini ileri süren H.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

21:04 -
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Başkana silahlı saldırıda yeni gelişme!

Olay, dün öğlen saatlerinde, Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. H.K., çalışmaları denetleyen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’in ayaklarına yakın bir yere tüfekle ateş açtı. Başkan Çimen, olayda yara almazken, şüpheli kaçtı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Şüpheli H.K. bugün polise teslim oldu. İfadesinde iş isteği karşılanmadığı için olayı gerçekleştirdiğini ileri süren H.K., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  DHA

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