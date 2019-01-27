Başkandan ‘Afet bölgesi ilan edilsin’ talebi

Antalya’da dün etkili olan fırtına, hortum ve yağışta 750 dönüm sera ve bahçe zarar gördü. Aksu Çayı’nda 50 tekne denize sürüklendi, 10 balıkçı teknesi ve kayık battı. Meteoroloji yetkilileri, bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve yağış beklenmediğini açıkladı.

Başkan Uysal, son 3 gün içinde 2'nci kez hortum felaketi yaşayan Antalya'nın önemli sera merkezlerinden Güzelbağ'da da incelemelerde bulunan başkan Uysal, belediye ekiplerinin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek felaketten çiftçilerin çok büyük zarar gördüğünü söyledi. Uysal, “Bu koşullar içinde, çiftçilerimizin tek başlarına ayakta durmaları çok zor. Antalya, ivedi olarak afet bölgesi ilan edilmeli” diye konuştu.



TEYAKKUZ HALİNDE OLACAĞIZ

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi ekiplerinin meteorolojik uyarılara bağlı olarak teyakkuz halinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu. “Hava şartları normale dönene dek, Muratpaşa Belediyesi'nin ilgili tüm birimleri ayakta kalmaya devam edecek. Komşularımızın, gündelik ihtiyaçlarının karşılanması içinde gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Komşularımız, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden bize ulaşabilir”



BÜYÜKŞEHİR TEYAKKUZA GEÇTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise, 30 araç ve 200 personelden oluşan 10 ayrı ekiple olaylara müdahale edildiği kaydedildi. Yüzüncü Yıl Caddesi, Havaalanı Yolu, Yıldız Caddesi’nde yıkılan 63 ağaç, ekiplerce kaldırıldı. İtfaiye ekipleri gün boyunca kesintisiz çalıştı. 47 araç ve 137 personel, olumsuz hava koşulları sonrası 195 olaya müdahale etti. ASAT Genel Müdürlüğü de 121 personel ve 23 araçla hazır bekledi. ASAT personeli mazgal temizliklerini düzenli yaparak, trafik akışının kesintisiz sağlanmasına yardımcı oldu. Yeniden düzenlenen Konyaaltı Sahili'nde de 150 kişilik belediyenin temizlik ekibi çalıştı. Sahilde fırtına sonrası ortaya çıkan olumsuzluklar, bu ekipler tarafından giderildi.

SERİK’TE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Antalya’nın Serik ilçesinde, dün etkili olan şiddetli dolu ve fırtına, 15 mahalledeki seralar ile tarım alanlarında hasara yol açtı. Yaklaşık 1000 dönüm cam ve plastik serada hasara neden olan dolu ve fırtına nedeniyle ekili biber, domates ve salatalık gibi ürünler de zarar gördü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başlarken, Kaymakam Haluk Şimşek ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, bölgede incelemelerde bulundu.



‘1000 DÖNÜMÜN ÜZERİNDE HASAR VAR’

Kaymakam Haluk Şimşek, “Dün öğleden sonra etkili olan dolu ve aşırı yağıştan dolayı 15 mahallemizde seralarda hasar meydana geldi. En büyük hasarı cam ve plastik seralar gördü. Burada cam seralarda kırılan camları temizlemek ve yenilemek çok zor. İçerisindeki ürünler de zarar gördü. Şu an Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Net rakam yok ama 1000 dönümün üzerinde seralarda hasar var. Daha net hasarı tespit edemedik. Üreticilere manevi destek veriyoruz. Bu tespit çalışmalarını yapıp, valilik ve bakanlığımıza bildireceğiz. Antalya’nın bir ucundan diğer ucuna kadar bildiğimiz kadarıyla hasar var ama şu an Serik dün itibarıyla dolu ve hortumdan sonra en çok hasar gören ilçelerden biri” diye konuştu.

‘BÜTÜN EMEKLERİMİZ BOŞA GİTTİ’

Burmahancı Mahallesi’nde seraları hasar gören üreticiler de aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu sırasında ceviz büyüklüğünde yağış olduğunu anlattı. Seraların ve içindeki mahsulün zarar gördüğünü kaydeden üreticilerden biri, “Zararımız çok büyük. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Devlet büyüklerimizden buraların afet bölgesi ilan edilmesini ve borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz” dedi.