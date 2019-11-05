Başkandan işçilere yüzde 40 zam

Ardahan’ın CHP’li Belediye Başkanı Faruk Demir, Hak İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası üyesi kadrolu belediye işçileriyle toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Sendikaya kayıtlı 68 üyeyi kapsayan iki yıl geçerli toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı. Başkan Demir “Sizlerin emekleriyle Ardahanlılara verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. El ele vererek çok çalışacağız ve Ardahan'ı geleceğe taşıyacağız. Ardahan'ın her sokağında, her mahallesinde alın terimiz olacak” dedi.

İZMİR’DEN SONRA İKİNCİ BELEDİYE

“Belediyemiz Türkiye genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sonra işçilere en yüksek zam veren belediye oldu” diyen Demir, şunları söyledi: Araç kiralarına israf edilen paraları personele verdik. Helali, hoş olsun. Başkanlık koltuğuna oturduğum gün belediyedeki israf ve hortumları kesmeye kararlıydım ve bunu başardık. Şimdiki amacım da halkımızdan alınan çevre temizlik ve emlak vergilerinde indirim yapmak. Onu da başaracağımıza inanıyorum.

KİRALIK ARAÇ DEVRİ BİTTİ

Ardahan Belediyesi’nde geçen hafta kiralık araç dönemine son verilmişti. 10 yıldır kullanılan araçların tümü iade edildi, diğer CHP'li belediyelerin hibe ettiği araçlar kullanılmaya başlandı. Böylelikle bugüne kadar 26 kiralık araca ödenen 8 milyon 600 bin lira kasada kaldı.