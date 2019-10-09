Başkanın deprem isyanı: Panel yaptık kimse gelmedi

Yalova Belediyesi, Dinçer İlhan Meclis Salonu'nda Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Ağalday, Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, ve Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık'ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Doğal Afetler ve Alınacak Önlemler' konulu bir panel düzenledi. Panel Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele, Yalova Valisi Muammer Erol, CHP İl Başkanı Nur Koçak, CHP Merkez İlçe Başkanı Tamer Sönmez, MAGDER Başkanı Sabri Karaçam ve vatandaşlar katıldı.

KATILIM ÇOK DÜŞÜK KALDI

Yalova Belediyesi, ‘Doğal Afetler ve Alınacak Önlemler' konusunda düzenlenecek konferans için tam 55 bin kişiye davet mesajı gönderdi.

Ancak panele katılım oranı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı hayal kırıklığına uğrattı. Panel öncesi açılış konuşması yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman “17 Ağustos 1999 depremini en derin yaralarla yaşamış bir kentiz. 20 yıl depremler için uzun bir süre değil, deprem zaten kendini unutturmadı. Biz Türk milleti olarak balık hafızalıyız çabuk unutuyoruz” dedi.

“55 BİN KİŞİYE SMS ATTIM”

Başkan Salman, “Bu salon yaklaşık 200 kişilik salon, belediye çalışanlarımız, MAGDER ağırlıklı ve partili kişiler var. Yalova Belediyesi olarak 55 bin kişiye mesaj attık. İnsanlar depremle ilgili ne yapılıyor diye sorgularken biraz vicdanlı olsun. Topu belediyeye, devlete atmaya biraz meraklı bir toplumuz. Üzerimize bireysel olarak düşen sorumluklar var. Halkımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“KORKMAK SERBEST PANİK YOK”

Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, deprem nedir, nasıl oluşur, fay çeşitleri, Silivri depremi, ülkemizin deprem gerçeği, GPS Vektörleri ile Türkiye'deki levhalar arası hareketler, afet yönetim aktörleri hakkında bilgiler verdi. Gündoğdu; “29 Eylül ile 1 Ekim tarihinde Yalova'da gerçekleşen depremi hisseden çok arkadaşımız olmuştur. Korkacak bir şey yok. Yalova daha önce bu tür depremler geçirdi. ‘Korkmak Serbest, Panik Yok' bütün mesele bu burada ne anlatırsak anlatalım. Panik yapmamamız gerektiğini unutmayalım” dedi.

“5.8 BİR AFET MİYDİ?”

Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık; “5.8 bir afet miydi? Her şey bir afet değildir. Uyarı depremlerde vatandaşlarımız duyarlılık bakımından biraz sınıfta kaldı. Teknik olarak sizlere bilgiler paylaşacağım. Her şey afet değil, acil durumdur. Silivri depremi ciddi bir afete dönüşmedi. O nedenle 5.8'e afet demiyoruz. Marmara'da çok ciddi bir deprem tehlikesi var. Sürekli tetikte olmamız gerekiyor. 17 Ağustos 1999 yılında Yalova çok büyük yara aldı. Acaba ders aldık mı, yeterince bu halk bilinçli mi? İçinizde olası bir afet anında olaylara müdahale edebilecek kapasitede bilinçli insanların yer alması beni oldukça mutlu etti” dedi.

“EN GÜÇLÜ BİNALARIMIZ AVM'LER”

Depremlere Jeodezik bakış, deprem tehlikesi ve önlemleri ile ilgili konuşan Prof. Dr. Hakan Kutoğlu teknik olarak vatandaşlara bilgi verdi. Kutoğlu sunumda ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kutoğlu; “Son depremde denildi ki toplanma alanlarımız yok. Bizim barınma alanımız yok. Neden yok, var. Deprem yazın mı olacak niye biz park bahçelere gidiyoruz. Japonlar deprem olduğunda açık alanda mı toplanıyor? Güçlü binalara giriyorlar. Deprem olduğunda afet olduğunda Sayın valinin yetkisi var. En güvenilebilir binalarımız neresi? En güçlü binalarımız AVM'ler. Bunların %90'ı ayakta kalacak içine girebilirsek. Kusura bakmasınlar bizim yeşil alanlarımızı imara açtırdıysalar lojistiğe en güçlü binalar AVM'ler. AVM'lerin otoparklarını boşaltacaksınız, oraların her birine konaklanacak alan bırakacaksınız. Kusura bakmasın büyük marketlerde yiyecek servisi yapacaklar. İstanbul'da yüzlerce binlerce AVM var. Otoparklarıyla birlikte kaç tane insanı misafir edebilirler, edecekler. Bu rantı aldılarsa bu insanların acısına da derdine de ortak olacaklar” ifadelerini kullandı.

“DEPREMLER ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR”

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Ağalday, “Depremler önceden tahmin edilebilir mi? Neden bu kadar doğa olayını önceden göremedik. Kestirme cevap tahmin edilemez diyorlar. Hala diyenler var ama ben şiddetle karşı çıkıyorum. Benimle aynı görüşte olan hocalarım var. Depremler önceden tahmin edilebilir. Bilimsel cevap yeterli veriler toplandığında depremlerin önceden tahmin edileceği yönündedir” şeklinde konuştu.