Adaylar PUBG Turnuvası’nda gençlerle buluştu

AKP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık’ın, attığı “Arkadaşlar farkındayım #Pubg ye giremiyorsunuz. Beylikdüzü haritası yükleniyor. Az sonra sorun çözülecektir” tweete karşılık AKP Güngören Belediye Başkan Adayı Dr. Mimar Bünyamin Demir´in müsabaka daveti gençlerden yoğun ilgi görmesi üzerine gerçek oldu. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi´nde M. Necati Işık ve Dr. Mimar Bünyamin Demir protokolü bir yana bırakıp gençlerle bir araya gelerek PUBG oyunu oynadı. Bir ilçenin ev sahipliğinde başka bir ilçenin misafir olduğu müsabaka e-spor oyunları için bir ilk oldu.

GENÇLERİN TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRECEĞİNE İNANIYORUZ

PUBG Turnuvası öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Güngören Belediye Başkan Adayı Dr. Mimar Bünyamin Demir, teknolojinin önemine vurgu yaparak, “Necati Bey´i, BUPG oyunu için Güngören´e davet ettik. Aslında biz bir şeye dikkat çekmek istiyoruz. Yeni bir dünya var ve e-spor ile turnuva düzenleniyor. Biz bu gün burada oynayarak buna dikkat çekmek istiyoruz. Hem de yalnızca oynayan tarafta değil yazılımlarında üretilmesi ve kodlamasında da Türkiye´de yaşayan gençlerin öncü olacağına ve bu alanda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Başkan adayımızla hem bu gün arkadaşlara destek olacağız hem de Güngören´den ve Beylikdüzü´nden gelen arkadaşlarla PUBG oyunu oynayacağız. İnşallah bu alanın desteklenmesi için bizlerde katkı sunmak istiyoruz” dedi.

TEKNOLOJİNİN YÜKSELMESİNİ HEDEFLİYORUZ

AKP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı M. Necati Işık, genç belediye başkanlarının gençlerle birlikte bilime ayak uydurduğunu belirterek, şunları söyledi: “Türkiye´nin genç belediye başkan adayları farklarını göstermeye başladılar. Bizlerde, bilim ve uzay cağına giden dünyada Güngören ve Beylikdüzü´nden robotik kodlamanın, yapay zekanın, nano teknolojinin yükselmesini hedefliyoruz. Yükselen bu teknoloji ateşi, önce İstanbul´da sonra da tüm Türkiye´de hissedilmesiyle birlikte dünyaya teknoloji ve bilimin ihraç edilmesi noktasında biz genç belediye başkan adaylarıyla farklı noktalara gidecektir. Sayın belediye Başkan Adayımızın davetiyle birlikte Güngören´deki genç kardeşlerimizle PUBG oyunu oynayıp, bu oyunun altyapısını kuran bu teknolojiye dikkat çekmek bizlerinde bu teknolojiye önem vereceğimizi ve kentimizde bu teknolojiyi yaşatacağımızı burada sizlerle paylaşmak istedik.”

PUBG NEDİR?

Takım olarak veya solo şekilde oynanabilen PUBG, FPS oyun kategorisindedir. Oyunda bir uçağın içinde toplanmış olan oyuncular belirledikleri noktalara paraşütle atlayarak adadaki imkanlarla görevleri yapmaktadırlar. Bir oyuna yaklaşık olarak 100 kişi dahil olmaktadır. Son yıllarda özellikle gençler olmak üzere her yaştan insan online bilgisayar oyunlarını aktif şekilde oynamaktadır. Genel olarak ‘’Knight Online” ile başlayan online oyun çılgınlığı ‘’Metin2, World of Warcraft, Dota, Counter Strike, League of Legends” gibi bir çok online oyun ile kullanıcı kitlelerini çok üst seviyelere taşıyarak ülkeler arası takımlarla büyük turnuvaların oluşturulmasına vesile olmuştur. Son olarak ortaya çıkan ve herkesin büyük beğenisini toplamayı başaran oyun PUBG olmuştur. Bu oyun Steam platformundan ücreti karşılığında satın alınabilmektedir. Steam, birçok bilgisayar oyununun orijinal versiyonlarının satın alınabildiği çok büyük bir oyuncu platformudur. PUBG de kullanıcı kitlesinin artmasıyla birlikte Steam üzerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran oyunlar arasına girmiştir.

İSTANBUL,(DHA)