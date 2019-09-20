Başkent’te büyük operasyon!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir firmaya ait binada kurulan atölyede, ruhsatsız silah imalatı yapıldığını tespit etti. Belirlenen adres ile birlikte birçok kişiyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Aralarında silah atölyesinin de bulunduğu adreslere eş zamanlı yapılan baskında, üretilen ruhsatsız tabancaları, ülke genelinde satan suç örgütü üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı.

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POLİS TELSİZİ DİNLEMİŞLER

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin, polis baskınından haberdar olabilmek için polis telsizi dinledikleri ve yasa dışı silah ticaretinin yanı sıra bazı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları da belirlendi. Aramalarda değişik çap ve modellerde 70 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 250 montaja hazır namlu, çeşitli çaplarda binlerce tabanca fişeği, şarjör, icra yayı, icra mili, silah imalatı ile yiv ve set açmada kullanılan freze, matkap uçları ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi.

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Öte yandan, adreslerdeki aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde işlemlerine devam ediliyor. DHA