Başkent’te çöken bariyerler doğalgaz borusunu patlattı

Olay, dün saat 21.00 sularında Ankara'nın Keçiören İlçesi Şefkat Mahallesi Felek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 60'ıncı sokakta bulunan inşaat alanının koruma bariyerleri düşmesi sonucu doğalgaz borusu patladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler önlem amaçlı çevredeki binaların doğalgaz vanalarını kapattı. Yaşanan olay üzerine bölgeye gelen belediye yetkilileri çevrede incelemelerde bulundu. Bir kepçe vasıtasıyla çöken kısımlara dolgu ve destek yapıldı.

Patlama sonucu binalarından çıkan vatandaşlar olan biteni yakından takip etti. Bina sakinlerinden Serdar Yeşil, “Burası normalde bir sokak. Burada 5 metrelik bizim bir yolumuz var. İnşaat sahipleri inşaatı yaparken bizim yolumuzu işgal ettiler. İşgal sonucunda bizim evlerimiz yıkılma tehlikesi geçiriyor ve buranın altı su. Sürekli burada heyelan meydana geliyor. Burada doğalgaz borusu patladı yaklaşık bir saat önce” dedi.

“Büyük bir patlamaydı”

Yetkililerle görüşmek üzere bölgeye gittiği sırada patlamanın gerçekleştiğini söyleyen Muhammet Çağrı Karaaslan ise “Encümen kararıyla verilmiş olan yolun neden bize sağlanmadığını 6 aydır neden işgal edildiğini konuşmak üzere inşaat yetkilileriyle buradaydım. Sonrasında bir anda patlama gerçekleşti. Alüminyum duvarlar çöktü aşağıya ve doğalgaz patlaması gerçekleşti. Büyük bir patlamaydı. Etrafında yaklaşık 2 saat boyunca doğalgaz koktu. Şuanda ki sakinlerin hiç birinde doğalgaz yok. Açıkçası insanlar mağdur “ ifadelerini kullandı.

Karaaslan, engelli bir vatandaşın da sokağın olmamasından dolayı binaya giriş çıkış yapamayarak mağdur olduğunu ve acil bir durum anında itfaiye ile sağlık ekiplerinin de binaya ya da sakinlerine müdahale imkanının çok zor olduğunu ayrıca evlerinin temelinin zarar gördüğünü söyledi.

Tabelası var sokak yok

Sokaklarının olmadığını ve 5 metrelik bir yol haklarının kendilerine tanınmadığını belirten Ahmet Karaaslan da mağduriyetini şöyle dile getirdi;

“Altı aydır bu inşaat devam ediyor. Yolumuz yok. Arka binada oturuyorum ben. Bizim bu 60. Sokağımız yok. Kayıp. Beş metre yolumuz var imarda görünüyor ama maalesef 5 metre değil yarım metre yok. Artı binamızın ikinci katında engelli oturuyor”

Ayrıca apartman sakinlerinden Himmet Apaydın ise park halindeki 06 BE 8572 plakalı otomobilini bulunduğu yerden çıkaramadığı içim yaklaşık 6 aydır kullanamadığını belirtti.