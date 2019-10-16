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Başkent’te suç örgütüne şafak operasyonu

Ankara'da Mali Suçlar ekipleri tarafından, tefecilik yöntemiyle zorla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

06:54 -
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Başkent’te suç örgütüne şafak operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yöntemiyle zorla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik bir ay süren fiziki takip sonrası harekete geçti.

Suç örgütü üyelerine ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 39 pos cihazı, çeşitli kişiler adına 58 banka kartı ve çok sayıda doküman ele geçirdi. Zanlıların zor kullanarak borçlu kişileri mağdur ettikleri, aylık 1,5 milyon liralık para akışını kontrol ettikleri ve bu yolla aylık yaklaşık 300 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA

Ankara banka Emniyet operasyon para
Son güncelleme: 06:55 16.10.2019
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