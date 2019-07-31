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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme gerçekleştirecek.Bu görüşme Erdoğan'ın resmi programında görünmüyordu.Görüşmenin saatine ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

13:22 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Son güncelleme: android-time 13:41 31.07.2019
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