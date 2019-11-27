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Başkentte terör örgütü operasyonu: Aralarında 2 eski milletvekili var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK talimatıyla "çukur olayları" eylemine katıldığı belirtilen ikisi eski milletvekili 13 şüpheli ile başka soruşturma kapsamındaki 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

11:18 -
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Başkentte terör örgütü operasyonu: Aralarında 2 eski milletvekili var

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın “çukur olayları” sırasında “ANF” isimli medya kuruluşu aracılığı ile ilettiği talimatla 8 Şubat 2016’da örgüt lehine yapılan eyleme katılanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli çeşitli illerde 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendiği, 9 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan eski milletvekili Behçet Yıldırım’ın gözaltına alındığı Mizgin Irgat’ın ise henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Öte yandan PKK/KCK’ya yönelik başka bir soruşturmada 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.(AA)

Ankara Behçet Yıldırım Çukur gözaltı Mizgin Irgat operasyon PKK Terör terör örgütü
Son güncelleme: 11:20 27.11.2019
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