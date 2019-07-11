‘Başörtüsü İslami emir değildir’ diyen ilahiyatçıya soruşturma

“Şeriat hukukuna mı geçtik” diyerek soruşturmayı eleştiren Kılıç, şu mesajı paylaştı: “Gerçekten anlamıyorum! Başörtüsü İslamî bir gelenektir ancak ilahi bir emir değildir, diye görüşümü belirtiyorum. Savcı bana dava açıyor. Şeriat hukukuna geçtik de bir tek benim mi haberim yok?!”



Yeni Akit hedef göstermiş, görevinden uzaklaştırılmıştı

Yeni Akit gazetesi geçtiğimiz aylarda Kılıç'ı ‘sapkın' diyerek çeşitli haberlerde hedef göstermiş, Kılıç da bir süre sonra Rami Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki görevinden uzaklaştırılmıştı.

İlahiyatçı-yazar daha sonra göreve iade edildiğini ancak uzak bir ilin ilçesine atandığını söylemişti.