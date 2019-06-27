Başpolis memuru ve kıdemli başpolis sözlü sınav sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası…

27-31 Mayıs 2019 tarihinde Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru ilk derece amirlik eğitimi sözlü sınav sonuçları başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru ilk derece amirlik eğitimi sözlü sınav sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden açıkladı. İşte başpolis memuru ve kıdemli başpolis sözlü sınav sonuçları…

BAŞ POLİS MEMUR VE KIDEMLİ BAŞPOLİS SINAVI SONUÇLARI

BAŞPOLİS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başpolis memuru ve kıdemli başpolis memuru ilk derece amirlik eğitimi sözlü sınavına katılım sağlayan adaylar, sonuçlarını http://sonuc.pa.edu.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler. Adayların TC No ve e-Devlet şifresi ile giriş yapması yeterli olacak.

BAŞARILI OLANLAR UZATAN EĞİTİM PROGRAMINA GİRİŞ YAPACAK

Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı; 26/10/2018 tarihinde yürürlüğe giren 18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelden ilk derece amirlik eğitimine katılacak adayların işlemlerine ilişkin hususlar belirtilmiştir.

Bu doğrultuda; 27-31 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru İlk Derece Amirlik Eğitimi sözlü sınav sonuçları 26/06/2019 tarihinde açıklanmıştır.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan personel düzenlenen Uzaktan Eğitim Programına katılacaktır.