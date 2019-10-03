Başsağlığı ve vefat ilanlarından gelen 1 milyon lirayı yardım kuruluşlarına bağışladık

SÖZCÜ Gazetesi, geçtiğimiz yıl bir ilke imza attı. Gazetemize verilen başsağlığı ve vefat ilanlarının gelirinin yüzde 15'ini, sivil toplum kuruluşlarına bağışlama kararı aldı. İlan gelirinin bağışlanacağı vakfı da ilanı verenler belirledi. Mayıs 2018'de başlayan “Acılar Paylaştıkça Hafifler” adlı bağış kampanyasına yüzlerce vatandaş destek verdi.

Bir yılda gazetemizde yayımlanan vefat ve başsağlığı ilanlarından vakıf ve derneklere giden bağış miktarı 1 milyon Türk Lirası'nı aştı. Okurlarımızın katkılarıyla, ihtiyaç sahibi bir çocuk eğitimine devam edebildi, yardım bekleyen hasta bir çocuğun tedavi masrafı karşılandı. Şehit ve gazi ailelerine destek olundu. Çevre derneklerine yapılan bağışlarla bir tohum toprakla buluştu, doğanın korunması için bir adım daha atıldı. Acılar, zamanla aydınlık ve çağdaş bir Türkiye için umuda dönüştü.

Çok sevdiği bir yakınını kaybetmenin acısını yaşayan vatandaşların verdiği ilanlarla yapılan bağışların büyük kısmı Türk Eğitim Vakfı (TEV), Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) gitti. Böylece bir yakınını kaybeden ailelerin bağışlarıyla yüzlerce çocuk eğitim bursu ve tedavi fırsatı buldu.

YÜZLERCE YAŞAMA DOKUNDUK

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay:

50 üniversitelinin bir yıllık masrafını bağışlarla sağladık

Binlerce gönüllüsüyle yarım asrı aşkın süredir eğitime büyük katkı sağlayan Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay, SÖZCÜ'nün ilan bağışlarıyla bir yılda 50 üniversiteli gencin bir yıllık burs miktarının karşılandığını açıkladı. “Acılar Paylaştıkça Hafifler” kampanyasının devamıyla daha fazla öğrenciye destek olacaklarını vurgulayan Günay şöyle konuştu:

‘TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

“SÖZCÜ'nün vefat ve başsağlığı ilanlarından 2018-2019 yılında toplanan bağış ile 50 üniversiteli öğrencimize bir yıllık burs imkanı sağladık. SÖZCÜ Gazetesi'nin bu kıymetli inisiyatifinin ve girişiminin çok daha fazla geniş kitlelerce bilinip destekleneceğini ve desteklenen öğrenci sayımızın yüzlere, binlere ulaşacağını ümit ediyoruz. SÖZCÜ Gazetesi'ne böylesine değerli bir kampanyayı hayata geçirdiği için TEV ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum. Halkımızın bu anlamlı inisiyatife ve vakfımıza göstermiş olduğu teveccüh bizleri onurlandırıyor. SÖZCÜ okurlarına acı günlerinde dahi ülkemizin aydınlık geleceğine verdikleri destek için tekrar yürekten teşekkür ediyor, hayatını kaybeden yakınlarını saygıyla anıyorum.”

Her yıl yaklaşık 7 bin öğrenciye burs verdiklerini de vurgulayan Günay, binlerce öğrencinin daha desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Günay, “Gelecekleri hak ettikleri eğitimle parlaması gereken daha binlercesinin desteğe ihtiyacı var. Desteğin artması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Ayşe Yüksel:

Liseli kızlarımızın dört yıllık eğitim bursu karşılandı

KIZ çocuklarının okuması için projeler üreten ÇYDD, bugüne kadar 100 bine yakın öğrencinin eğitimine katkı sağladı. SÖZCÜ'nün vefat ve başsağlığı ilanlarından derneğe önemli miktarda bağış geldiğini açıklayan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel “Bu bağışlar sayesinde 40 liseli kız öğrencimize 4 yıllık eğitim bursu verilebilecek” dedi. ÇYDD'nin, “Anadolu'da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” isimli orta öğretim burs projesinde bir öğrencinin bir yıllık burs miktarının 2019 – 2020 yılı için 1400 TL olduğunu belirten Yüksel, kampanyanın önemine şu sözlerle değindi:

“SÖZCÜ'nün, vefat ilanlarının gelirini STK'larla paylaşması nice derde deva olabiliyor. Bu proje ile derneğimize sağlanan katkılar sayesinde bu yıl lise birinci sınıfa başlayan 40 kız öğrencimiz dört yıl boyunca eğitim bursu alabilecek, üniversiteyi kazanacak. Meslek sahibi olacak, kendi ayakları üzerinde durabilecek. Kendine, ailesine, vatanına yararlı bir evlat olacak. Bir üzüntü yıllar içinde bir sevince dönüşebilecek. SÖZCÜ Gazetesi'nin bu projesi çok önemli ve yararlı. Kutluyoruz.” Yüksel, derneğin hedeflerini ise şöyle anlattı:

‘GELECEK GÜVENCESİ'

“ÇYDD Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş eğitim yolu için kuruldu. Bu 30 yıl içinde 1995'te 500 öğrenciyle üniversite bursu vermeye başlarken bu yıl 36 bin 5 üniversite öğrencisini mezun ettik. Anaokulları, yurtlar yapıp Milli Eğitim Bakanlığı'na armağan ettik. Doğuda anaokulları kız öğrenci yurtları açıldı.”

LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer:

Yapılan yardımla daha fazla çocuk sağlığına kavuştu

SÖZCÜ'nün “Acılar Paylaştıkça Hafifler” kampanyasıyla bağış yapılan dernekler arasında LÖSEV de vardı. LÖSEV'in kurucusu ve başkanı olan Dr. Üstün Ezer, kampanyayla ilgili şunları söyledi:

‘AİLELERİN YÜZÜ GÜLDÜ'

“SÖZCÜ Gazetesi'nin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayesinde LÖSEV'e iletilen bağışlarla daha fazla çocuğumuz iyileşti, okula gitti, oyuncaklarına kavuştu. Anne ve babalarının yüzü güldü, aile bütçelerine katkı geldi. Bu sayede daha çok lösemili ve kanserli çocuk tamamen parasız iyileşmekte, yüzde 100 başarıya doğru koşmaktadır. Bu vesileyle Sözcü Ailesi'ne teşekkür ederiz. Unutmayalım ki, lösemili çocuklarımıza yapılacak en küçük bağış bile onları hayata bağlayan kuvvetli bağlar olacaktır. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızı, birlikte bir ömür geçirdiğiniz bir yakınınızı kaybederken, onun ardından lösemili bir çocuğun yaşama tutunduğunu hissetmek anlamlı ve huzur verici olacaktır.”

LÖSEV, bugüne kadar 25 bin kanserli çocuğa ve ailesine umut oldu. Kurulduğu günden bu yana yaptığı işlerle toplumun her kesiminden büyük destek aldı. Öyle ki 20 yıl önce lösemide yüzde 20'lerdeki tedavi başarısını bugün yüzde 92'lere çıkarmayı başardı. LÖSEV, Türkiye'nin ilk Lösemili Çocuklar Hastanesi'ni, lösemili çocukların ücretsiz kolej eğitimi alabilecekleri Lösemili Çocuklar Okulu'nu açtı. 2015'te ise Avrupa'nın ilk, Türkiye'nin en donanımlı Lösemili Çocuklar Kenti ve hastanesi olan LÖSANTE'yi kurdu.