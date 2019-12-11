Başsavcılık’tan Mert Yağız açıklaması

Ankara Keçiören’de bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu’nda eğitim gören Mert Yağız Köksal, iddiaya göre sabah saatlerinde iddiaya göre kantinden aldığı enjektör şeklindeki sıvı çikolatayı yerken rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden görevliler, çocuğa müdahale etti. Önce okulun karşısında bulunan sağlık merkezine götürülen Mert Yağız Köksal, buradan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELİRLENECEK

Köksal’ın şüpheli ölümünün ardından soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında , “Mert Yağız Köksal'ın (ilk bilgilere göre) sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencinin ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirerek inceleme ve soruşturma başlattı. Bakanlık, ayrıca öğrencinin ailesi ve okul çalışanları ile öğrencilerine psikolojik destek amacıyla psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan bir ekip görevlendirdi.

‘SARA NÖBETİ GEÇİRİYOR SANDIM’

Okul yöneticisi, hizmetlinin yere yığılan öğrenciyi kaldırmaya çalışırken gördüğünü, hemen yanlarına gittiğini anlatarak, “Ben çocuk düştü sandım, sordum. Hizmetli, ‘hocam bu çocukta bir şey var, ayağa kaldıramıyorum’ dedi. Baktım ağzından köpükler geliyor, dudaklarının morardığını gördüm. ‘Birisi mi vurdu?’ diye sordum. ‘Yok, boğazını tutuyor’ dedi. Hemen sağlık ocağına götürdük, orada müdahale ettiler, ambulansla hastaneye giderken öldüğünü söylediler. Ben sara nöbeti geçirdiğini düşündüm, yutma yok” dedi.