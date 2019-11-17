Bastığı cam kırılınca 4. kattan düşen iş adamı yaralandı

Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı üzerindeki bir binada meydana gelen olayda binadaki bir danışmanlık şirketinin sahibi Mertol Tepecik 4. kattaki havalandırma boşluğuna girdi. Burada boşluğu kapatan cam parçasına basan Tepecik, camın kırılması sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Düştüğü boşlukta acılar içerisinde kıvranan adamı itfaiye kısa sürede kurtardı. Sedyeye alınarak binadan çıkartılan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)