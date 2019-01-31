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Baston ve kartvizit bıçak polisi bile şaşkına çevirdi

Adana'da yunus ekiplerinin uygulama yaptıkları araçlarda bulduğu baston ve kartvizit şeklindeki bıçaklar şok etti.

18:13 -
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde görev yapan yunus ekipleri, vatandaşın can ve mal güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor.

ADANA'DA YUNUS EKİPLERİNİN UYGULAMA YAPTIĞI ARAÇLARDA BULDUĞU BASTON VE KARTVİZİT ŞEKLİNDEKİ BIÇAKLAR ŞOK ETTİ. FOTO:İHA

ADANA’DA YUNUS EKİPLERİNİN UYGULAMA YAPTIĞI ARAÇLARDA BULDUĞU BASTON VE KARTVİZİT ŞEKLİNDEKİ BIÇAKLAR ŞOK ETTİ. FOTO:İHA

Yunus ekiplerinin yaptığı aramalarda baston ve kartvizit görünümlü bıçak çıkması polisi bile şaşkına çevirdi.

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Polis bulduğu bastonu açınca bir bıçak iki sopa haline gelmesi herkesi şaşkına çevirdi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kartvizit görünümlü bıçak ise dikkat çekti.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Uygulamalarda çok sayıda değişik bıçaklar de ele geçirildi.

İHA

 

FOTO:İHA

FOTO:İHA

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Son güncelleme: android-time 18:46 31.01.2019
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