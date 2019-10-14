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Başvuru yağdı Bakan açıklama yaptı: Harekat bölgesinde yeterli personelimiz var

 Çok sayıda doktor, hemşire ve acil sağlık çalışanının Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde görev yapmak için başhekimliklere, il müdürlüklerine ve Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapması üzerine bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  "Yüreği bu vatan için çarpan, milletine ve devletine her koşulda fedakarca destek olmaya can atan binlerce çalışanımıza teşekkürü borç bilirim. Harekat bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu bu yüce gönüllü arkadaşlarıma ve aziz milletimize bildirmek isterim" dedi

10:11 -
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Başvuru yağdı Bakan açıklama yaptı: Harekat bölgesinde yeterli personelimiz var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günden itibaren gönüllü olarak harekat bölgesinde görev yapmak için başhekimliklere, il müdürlüklerine ve Bakanlığa çok sayıda hekim, hemşire, acil sağlık çalışanı, tekniker, yardımcı hizmet personeli ve emekli çalışanın başvurduğunu aktardı.

Barış Pınarı Harekâtı’nda gönüllü olarak görev yapmak isteyen sağlık çalışanlarının bu davranışı karşısında duygulandığını ve gururlandığını vurgulayan Koca, “Yüreği bu vatan için çarpan, milletine ve devletine her koşulda fedakarca destek olmaya can atan binlerce çalışanımıza teşekkürü borç bilirim. Bununla birlikte harekat bölgesinde yeterli sayıda personelimiz ve teçhizatımızın bulunduğunu bu yüce gönüllü arkadaşlarıma ve aziz milletimize bildirmek isterim.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde görev yapan tüm görevli hekim, sağlık personeli, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, görevlerinde başarılar diledi.

emekli hemşire Sağlık Sağlık Bakanı
Son güncelleme: 10:27 14.10.2019
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