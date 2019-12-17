Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler! TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tüm detaylar…

Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşlar için TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi hakkında ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. TOKİ konut projesi ile aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi imkanı sunulacak. TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları da belli oldu. İşte TOKİ konutlarının yapılacağı il ve ilçeler…

100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak.

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TOKİ KONUTLARININ İNŞA EDİLECEĞİ İL VE İLÇELER

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru toplanacak projeler ve başvuru dönemleri ekli tabloda ilan edilmiştir. (Başvuru toplanacak proje listesi yeni projelerin ilave edilmesi ile birlikte güncellenecektir.)

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL

Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”