Batık işadamının şeytani planı pes dedirtti

Bahçelievler'de ticaretle uğraşan Yasin D. yatırım yapacağını söyleyerek akrabalarından yaklaşık 382 bin dolar topladı. Bir süre sonra işleri ters giden Yasin D. topladığı paraları batırınca, akrabalarının tepkisinden çekinerek iş ortağı Tekin Z. ile ‘şeytani bir plan' yaptı.

SENORYOYU HEM YAZDI HEM OYNADI

Plan çerçevesinde harekete geçen Yasin D. sözde içinde 382 bin dolar olan boş çantayı otomobilinin bagajına aldı ve yola çıktı. Şirinevler Mahallesi yan yola geldiğinde iki kişi motosikletle araca çarparak kaza yaptı. Bu esnada motosikletlilerden biri, otomobilin bagajından çantayı aldı. Ardından motosikletliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra Yasin D. 382 bin doların olduğu çantayı çaldırdığını belirterek polise şikayette bulundu.

SİNSİ PLAN GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 8 gün boyunca toplanan yüzlerce saatlik görüntüleri inceleyen ekipler, parasını çaldırdığını iddia eden Yasin D. ile paraları çaldığı iddia edilen kişilerin bir araya gelerek toplantı yaptıklarını belirledi. Yapılan takipler sonucu paraları çaldığı öne sürülen Yusuf Z. (18) ve Mert S. (28) gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Gözaltına alınan Yusuf Z.'nin Yasin D.'nin ortağı olan Tekin Z.’nin oğlu olduğu ortaya çıkınca, ikili yapılan planı polislere anlattı. Verilen ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis Tekin Z. ve Yasin D.'yi de gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalarda Yasin D. de paralarını batırdığı akrabalarının tepkisinden çekinerek böyle bir plan yaptığını itiraf etti. Şüphelilerden Mert S. yaşı küçük olduğundan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderilirken, “Suç uydurmak”, “Dolandırıcılık girişiminden” haklarında işlem başlatılan diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.