Batman’da 11 yaşındaki çocuğun gözaltına alınma görüntüsü tepki çekti

Batman’da 3 Kasım akşamı denetim yapan polis ekipleri trafikte cam silen 11 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı. Yaka paça sürüklediği çocuğun ağlamalarına ve yakarışlarına aldırmayan polis memuru çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. O anlar ise cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımın ardından polisin çocuğa davranış biçimi ve 11 yaşındaki bir çocuğun gözaltına alınması tepki topladı.

VALİLİK: GÖZALTI DEĞİL MUHAFAZA

Paylaşımların artması üzerine Batman Valiliği resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Valilikten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 03.11.2019 pazar günü saat 21:00 sıralarıda kavşak, caddelerde ve sokakta çalışan/çalıştırılan/dilendirilen ve suça sürüklenen çocuklara yönelik rutin yapılan denetimlerde dört çocuğun araç camı silerek çevreye rahatsızlık verdiği ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu görülmüş ve istismara maruz kalabilecekleri değerlendirilmiştir.

Görevlilerimizce önlem amaçlı çocuklara yaklaşması üzerine üç çocuk olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, bir çocuk ise görevlilerimizce muhafaza altına alınmıştır. Olay yerinde çocuğun korkmasından dolayı çevrede bulunan ve konuya vakıf olmayan vatandaşlar konuya müdahil olmalarına engel olunmuştur. Vatandaşlara konunun aktarılması üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan olay yerinden ayrılarak kimliği daha sonra tespit edilen M.Y İsimli çocuk ailesine gerekli cezai işlem uygulanması ve teslimi amacıyla Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir.”