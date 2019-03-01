Battal İlgezdi projelerini açıkladı

2009 yılında kurulan Ataşehir’in iki dönemdir belediye başkanlığını yapan geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan ve yeni dönem için tekrardan CHP’den Ataşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Battal İlgezdi, Ataşehir Sheraton Otel’de düzenlenen toplantıda yeni projelerini açıkladı.

Sözlerine imar sorunuyla başlayarak İlgezdi, “Sayın Kadir Topbaş döneminde makamına gittik. Ataşehir’in planları yok, plansız bir bölge. İşin ilginç tarafı planı olmayan bölgeler yüzde 75 oy alıyor, biz yüzde 10 oy alıyoruz. Buralarda tapu mağduriyeti var, sıkıntı var, bu sıkıntıların bir an önce çözülmesi gerektiğini anlattık. En kısa zamanda bunları yapacağını söyledi. 6 ay çalışma yaptık ama 1 yıl boyunca kimseden randevu alamadık. Haliyle projeden de sonuç alamadık. Planın sağcısı, solcusu olmaz. Bazı semtlere gittiğimde sitem görüyorum. Ama İlçe Belediye başkanlarının plan yapma yetkisi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu yapmadığı sürece benim elimden hiçbir şey gelmez. Bir deprem olursa İstanbul’un yüzde 70’i, Ataşehir’in yüzde 80’i yıkılır. ” diye konuştu.

“BU ÜLKENİN SEVGİYE VE DOSTLUĞA İHTİYACI VAR”

Benim en büyük projem sevgi ve kardeşlik projesi diyen İlgezdi, CHP’ye sitemde bulanarak şöyle konuştu: “Bu ülkenin sevgiye ve dostluğa ihtiyacı var Büyük binaları herkes yapar. Bizim CHP’nin bir sözü var; ‘Cumhuriyet’i biz kurduk, biz yaşatacağız’, hayır efendim Cumhuriyet’i hep beraber kurduk, hep beraber yaşatacağız. Hep beraber sahip çıkacağız. İzmir’in dağlarında çiçekler açıyormuş, Hakkari’de, Kars’ta neden açmıyor? Ayrıştırma yapmadan çalışmak gerek. Kimse kimseyi dışlamayacak. Bırakın bu sözleri.”

“KÜLTÜR-SANAT ALANINDA EN İYİ İLÇE ATAŞEHİR OLACAK”

10 yıldır hiçbir parkı imara açmadığını ve Ataşehir’i kültür-sanat alanında en iyi ilçe yapacaklarını belirten İlgezdi, projelerini ise şöyle sıraladı:

Atatürk Kültür Merkezi, Otizmli çocuklara da hizmet verilecek bir Çocuk Mola Merkezi, Ferhatpaşa Sağlık Merkezi, Gençlik ve Yaşam Merkezi(Cep sineması, atölye, kitap evi), Yeni Nikah Salonu, Merkez Kütüphanesi, Mutfak Sanatları merkezi, İçerenköy Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Açık Hava Spor Tesisi, Kemal Sunal Kültür Merkezi, Yenisahra Meslek Edindirme Kursu, Çocuk Bilim Merkezi, Ataşehir Performans Sanatları Merkezi, Devekuşu Kabare ve Tiyatro Salonu, İnovasyon Merkezi, Küçükbakkalköy Gösteri Merkezi, Sosyal Market, Atatürk Mahallesi Kent Meydanı Projesi.

“ATAŞEHİR İÇİN EKREM İMAMOĞLU İLE 2 DEV PROJEMİZ VAR”

Bu projelerden bir çoğunun yapımının bittiğini, hatta Kemal Sunal Kültür Merkezi’nin İstanbul Büyükşehir tarafından durdurulduğu için açılamadığını söyleyen Battal İlgezdi, sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte geliştireceğimiz 2 dev projemizle İstanbul’a nefes aldıracağız. Doğu Ataşehir ile Batı Ataşehir’İ birbirine bağlayan Ataşehir Bulvarı ve çevresini kapsayan alanı yeniden tasarlayacağız. 130 dönümlük kent meydanı projemizde; Basketbol sahaları, bisiklet parkurları, tenis kortları, kay kay pisti, çocuk oyun alanları, açık hava satranç alanları, açık hava sineması, amfi tiyatro, konser ve kermes alanı, yansıtma havuzları yer alacak.”