Batuhan artık dayak yemeyecek!

Muğla’nın Datça ilçesi Hızırşah Mahallesi'nde 3 yaşındaki B.T., annesi Ayşe K. ve birlikte yaşadığı belirtilen Erdal D. tarafından fiziksel şiddete uğrayınca hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Sığınma Evi'nde koruma altına alınmıştı. Haberi Sözcü'den okuyan baba Murat T., B.T.'yi sığınma evinde ziyaret etti. Velayet davası açtığını söyleyen baba oğlunun yaşadıklarına isyan etti.

“ÇOCUĞUMU SÖZCÜ SAYESİNDE BULDUM”

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde işçi olarak çalışan baba Murat T., 6 aydır çocuğunu göremediğini, telefonla irtibat kuramadığını, ne yapacağını düşünürken sosyal medyada oğlunun resmini görmesiyle adeta dünyasının yıkıldığını söyledi.

“HABERİ GÖRÜNCE PERİŞAN OLDUM”

“Haberi görünce gözlerime inanamadım, şok oldum. Elim ayağım tutuldu” diyen baba Murat T., “Bir insan bunu nasıl yapar? Bırakın insanı bunu hayvan bile yapmaz. Buradan o kişiye sesleniyorum hiç mi vicdanın yok? Bununla ilgili yapmadım diye yalanlar söyledin. Merdivenlerden düştü diye yalan uydurdun. Ama devlet peşini bırakmayacak, bundan eminim. Çocuğumu 6 aydır görmüyorum sadece telefonla görüşüyordum. Sağlığı iyi diyorlardı. Ama benim çocuğumu iki gün bir odaya kilitleyip, bir hayvan muamelesi gösterilerek önüne yemek koymuş. 2 gün boyunca çocuğum aç susuz kalmış. Daha önce de çocuğu odaya kilitleyip işe gidiyorlarmış. 3 yaşındaki çocuk neyin ne olduğunu zaten bilemez ki” diye konuştu.

“VELAYET DAVASI AÇTIM”

Datça'da eski kayınpederi M. K. ile görüştüğünü belirten üzüntülü baba, “Eşimle ben boşandım ve şu anda hiçbir ilgim yok. Bütün derdim çocuğumdu, Şükürler olsun şimdi kavuştum. Velayetini almak için Datça'da dava açtım. Şu anda inceleme safhası başladı. Benim işimi, yaşadığım yeri araştırıp çocuğumu bana teslim edecekler. Şu an için anne ve annesinin sevgilisinin elinden kurtardım” ifadelerini kullandı.

“ESKİ EŞİM HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ”

Tuncay, eski eşi Ayşe K.'nın da olaydan sonra savcılığa giderek, birlikte yaşadığı kişinin kendisini zorla tuttuğunu, çocuklarını sevgilisinin dövdüğünü, kendisine de zorla cinsel tacizde bulunup tehdit ettiğini söyledi.

“MADDİ MANEVİ PERİŞAN OLDUM”

3 gündür Muğla'da olduğunu belirten Tuncay, “Antalya'dan araba kiralayıp geldik. Günlük araç kirası, yakıt parası ve diğer masraflar düşünüldüğünde maddi açıdan da perişan oldum. Aldığım maaş ortada. Bütün bunların üstesinden gelirim yeter ki çocuğum iyi olsun” dedi.

“KIZIMIN BOYNUNDA DARP İZLERİ VAR”

Ayşe K.'in babası Mehmet K. da “Kızımın boynunda darp izleri var. Bizimle alakasını da bu adamın zoruyla kestiğini anlattı. Konu artık savcılıkta” şeklinde konuştu.

DAYAKÇI ERDAL İŞTEN ÇIKARILDI

Datça Belediyesi'nde taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışan dayakçı Erdal D. tazminatı ödenerek işten çıkartıldı. Datça Belediyesi Başkanı A. Gürsel Uçar, “İnsan ve özellikle çocuk sevgisi olmayan bir kişinin belediyemizde olmaması gerekir. Bu kişiyi işten çıkarmak yerine tekrar onu kazanabilmek için çalışmasına izin verip kontrol altında mı tutmalıyım diye çok düşündüm. Fakat 3 yaşındaki çocuğu acımazsızca döveni belediyede çalıştıramazdım. 3 yıllık tazminatı 18 bin 500 lirayı ödeyip işine son verdik” diye konuştu.