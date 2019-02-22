Bayburt Valiliği’nden açıklama: Saygısızlık asla söz konusu olamaz

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılında düzenlenen törende protokoldeki kamu görevlileri ve siyasetçilerin İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmaması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

“FONDA İSTİKLAL MARŞININ BİR KISMI ÇALINDI”

Bayburt Valiliği yaşanan durum hakkında yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, sahnelenen oyunda İstiklal Marşı'nın bir bölümünün çalındığı belirtildi. Saygısızlığın asla söz konusu olamayacağı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Programda tertiplenen Bayburt'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun canlandırıldığı tiyatro gösterisinde kurtuluş mücadelesini yansıtan sahnelerin içinde spontane bir şekilde fonda İstiklal Marşı'nın bir kısmının çalındığı, devamında sala okunduğu, ortama diğer seslerin de karıştığı bir sahne sergilenmiş ve tiyatro sahne akış planına göre devam etmiştir.”

“SAYGISIZLIK ASLA SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Haberler ve sosyal medyaya yansıtıldığı şekliyle gerçeği yansıtmayan ve sadece etkinlikler içerisindeki tiyatro sahnesi ile ilgili videonun kötü zan ve algı oluşturmaya yönelik olarak bilinçli bir saptırma şeklinde hazırlanıp yayınlandığı aşikârdır. İstiklal Marşımız bizi biz yapan milli değerlerimizden biri olarak başımızın tacıdır. Saygısızlık asla söz konusu olamaz. Dünya durdukça şanlı Bayrağımız gönderde özgürce dalgalanacak, İstiklal Marşımız onun gölgesinde coşkuyla okunmaya devam edecektir.

NE OLMUŞTU?

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlamalarında Bayburt Ortaokulu bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etmişti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği kutlamalara il genelindeki yüksek mertebeli kamu görevlileri ve siyasetçiler katılmıştı. Kutlamaların bir bölümünde okunan İstiklal Marşı sırasında protokoldekilerin ayağa kalmadığını gösteren video sosyal medyada büyük tepki çekmişti.