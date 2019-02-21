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Deniz Baykal, TBMM’de yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Baykal yemin töreni için Genel Kurul salonuna tekerlikli sandalye ile geldi. Kürsüye çıktığı sırada ise tüm milletvekilleri ayağa kalktı ve alkışladı. Baykal yemin ederken eşi Olcay Baykal gözyaşlarını tutamadı.

12:46 -
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24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’den (CHP) Antalya Milletvekili seçilen Deniz Baykal, sağlık sorunları nedeniyle 7 Temmuz 2018’de yapılan TBMM 27. Dönem Milletvekili Yemin Töreni’ne katılamamıştı. Almanya’daki tedavisinin ardından Antalya’daki evine dönen Baykal, bugün saat 14:00’da TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti.

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, “Bugün özel bir gün. Türk siyasetinin duayeni, TBMM’nin geçici başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal’ı, bugün, uzun bir aradan sonra TBMM’de görmekten büyük bir mutluluk diliyorum. Aramız hoş geldiniz.” dedi.

FOTO: AA

Gök, Deniz Baykal’ı, milletvekili yemini etmek üzere kürsüye davet etti.

Baykal, tekerlekli sandalyede, görevlilerin yardımıyla kürsüye geldi. Bu arada milletvekilleri Baykal’ı ayakta alkışladı. Baykal, kürsüye gelirken milletvekillerini eliyle selamladı.

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Baykal, kürsüde milletvekili yemini etti. Yeminin ardından da Genel Kurulda bulunan milletvekilleri Baykal’ı yine alkışladı.

FOTO: AA

Levent Gök, “Sayın Baykal bugün hepimize büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Kendisine sağlık ve esenlikler dilerim.” dedi.

Yemin sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Geçici Başkanı Celal Adan da Genel Kurulda hazır bulundu.

Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, bazı milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yemini izledi.

Eşi Olcay Baykal ile bazı milletvekillerinin yemin sırasında duygulandığı görüldü.

FOTO: AA

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Son güncelleme: android-time 15:16 21.02.2019
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