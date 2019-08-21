Bayram bitti, tatilciler gitti, geriye bunlar kaldı

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip sahillere akın eden pek çok kişi, memleketlerine geri dönmelerine rağmen arkalarında çöp dağları bıraktı. Özellikle seyir tepelerindeki çöpler, Marmarislilerin tepkisine neden oldu. Çadır kurmanın yasak olduğu alanlarda kurulan çadırların ve plajlarda uyuyanların fotoğrafları ise sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi.

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Yapılan tüm uyarılara rağmen Marmaris'e gelen ziyaretçilerin çevre konusunda gereken hassasiyeti göstermemeleri, temizlik işçilerinin fazla mesai yapmasına neden oldu. Bayram süresinde 5 günde toplanan 3 bin çöpün bayram sonrası katlanarak arttığı öğrenildi.

600 TON ÇÖP TOPLANDI

Marmaris'in panoramik olarak izlenen bölgeleri olan Beldibi, Armutalan ve İçmeler mahallelerindeki seyir tepeleri çöpten en fazla nasibini alan yerlerin başında geldi. Her türlü katı atık ve şişelerin bulunduğu alanlardan kamyonlarla çöp toplandı. Seyir tepelerinin altlarına inen çöpleri toplamak isteyen temizlik işçileri neredeyse cambazlık yaparak, alandan çöpleri toplamayı başardı. Temizlik İşleri personeli 5 günlük bayram tatili ve sonrasında günlük ortalama 600 ton çöp topladı. Turizm sezonunda bu rakamın ortalama 500 ton olduğunu bildirildi.

“YAŞANAN KİRLİLİK BİZİ ÜZDÜ”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bazı tatilcilerin çevreye duyarlı davranmamasının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, “Şehir içi parklarda, arabalarda konaklamalar devam ederken denize kıyısı olan her mahalle adeta çadır kente dönüştü. Plajlarda yatanlar oldu. Bu da işimizi biraz zorlaştırdı. Biz çok çalıştık ama misafirlerimizin bazılarının duyarsızlığı ile karşılaştık. Özellikle sahillerde ve kamp alanlarında yaşanan kirlilik bizi üzdü. Biz belediye olarak elbette temizlemekten imtina etmiyoruz” şeklinde konuştu.