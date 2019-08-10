2019 BAYRAM MESAJLARI: Kurban Bayramımız mübarek olsun! En yeni Kurban Bayramı mesajları…

Bir Kurban Bayramı’na daha eriştik. İnsanların duygu ve düşüncelerindeki kin ve öfkenin rafa kalktığı bu anlamlı günde ziyaretine gidemediğiniz yakınlarınız varsa mesajlarla Kurban bayramını kutlayabilir ve iyi dileklerinizi iletebilirsiniz. İşte sevdikleri ile vakit geçiremeyecek olanlar için bayram mesajları…

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

*Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah’a binlerce kez şükürler olsun.

*Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara..

*Adaletin terazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Yaratan Allah(c.c.), hayırlı dualarda bulunan müminlerinin dualarını kabul eder. Bu Kurban bayramında dualarımız Yüce Allah'a. Mübarek Kurban Bayramınız hayırlara vesile olur inşallah.

*Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah’a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Kurban Bayramınızı Kutlarım..

EN YENİ BAYRAM MESAJLARI

*Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Kurban bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım.

*Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Kurban Bayramın kutlu olsun…

*Çılgınca esen rüzgar, kavurucu güneşli terleten günler, yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar. Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

*Mübarek Kurban Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Kurban bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Kurban Bayramınız Mübarek Olsun..

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Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

Bugünler berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun…

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabul ve Bayramın Kutlu Olsun…

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…