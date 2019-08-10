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Bayram namazı saatleri 2019: Ankara, İstanbul, İzmir ve il il bayram namazı vakitleri…

Bayram namazı vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştiren Kurban bayramı namazı için Diyanet, bayram namazı vakitlerini il il açıkladı. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı vakitleri...

15:44 -
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Bayram namazı saatleri 2019: Ankara, İstanbul, İzmir ve il il bayram namazı vakitleri…

Kurban bayramı için geri sayım başladı. Yine her bayram olduğu gibi vatandaşlar birbirlerini ziyarete gidecek, sofraları birlikte şenlendirecek. İslam aleminin iki mübarek bayramında biri olan Kurban bayramını ibadetle karşılamak isteyenler internet üzerinden “Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet tarafından açıklanan il il bayram namazı vakitleri…

İLÇE İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Not: yukarıdaki link aracılığı ile il il ve ilçe ilçe bayram namazı saatini öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada il ve ilçeyi seçtikten sonra imsakiyede bayram namazı vakti yer almaktadır.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin:05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35.”

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