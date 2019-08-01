Bayram öncesi ‘veba’ alarmı! 20 mahallede karantina sürüyor

Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi’nde, Şerif Duymaz’a (40) ait sürüdeki 25 koç, 26 Temmuz’da telef oldu. Hayvanların veba hastalığı nedeniyle telef olduğu şüphesi üzerine, Yenikent ile etrafında bulunan Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş giriş çıkışları yasaklandı.

İLGİLİ HABER Bergama'da işçiler sendika değiştirmeye zorlandı, sendika temsilcileri karakolluk oldu

Ölen hayvanlardan alınan örnekler, veba olup, olmadığının tespiti için incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala alınan bu karar, bölgedeki küçükbaş sahipleri ile mahallelileri endişelendirirken, Bergama Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, veba tehlikesi geçinceye kadar karantina uygulamasının süreceği söyledi.

İLGİLİ HABER İzmir'de 20 mahalle karantinaya alındı

Meraklı bekleyiş sürerken, laboratuvarda yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda Duymaz’ın hayvanlarının veba nedeniyle telef oldukları belirlendi. Öte yandan Duymaz’ın sürüsündeki 3 koçun daha telef olduğu bildirildi. DHA