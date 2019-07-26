Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarıldı mı? Son günlerde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haber bayram tatilinin uzayıp uzamayacağı… Hükümetten konuyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. İşte 2019 kurban bayramı tatili tarihleri…

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

TURİZMCİLER 9 GÜN TATİL İSTİYOR

Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması istendi. Turizmciler Kurban bayramı sonrasına denk gelen 15 ve 16 Ağustos günlerinde kamuya idari izin verilmesini ve böylelikle toplam tatil süresinin 9 güne çıkarılmasını önerdiler. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini ve bu konudaki kararın bir an önce açıklanmasının sektör açısından olumlu olacağını bildirdi.

TOBB’DAN 9 GÜNLÜK TATİL AÇIKLAMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını istemediğini belirterek, “Emekçiler bunu ister ama işveren olarak ben istemem” dedi.