Bayram tatili için 9 gün açıklaması… Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı adım adım yaklaşıyor, bayram tatili kaç gün olacak sorusuna cevap aranıyor. Hükümetten konuya ilişkin ilk açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Kurban Bayramı 11 Ağustos’ta başlayacak. Peki kaç gün tatil olacak belli mi?

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

9 GÜNLÜK TATİL AÇIKLAMASI

Kurban Bayramı yaklaşırken en merak edilen konulardan biri de bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağıydı. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan ilk açıklama geldi. Bakan Albayrak uzun bayram tatiline olumlu bakmadığını söyledi. Turizm sektörü bayram tatilinin uzatılmasını isterken sanayiciler 9 günlük tatilin fazla olduğunu belirtiyordu.

KURBANLIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, kurban alacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak, hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. İl Müdürü Songül Kadıoğlu, kurbanlık olarak alınacak hayvanın yaşını doldurup doldurmadığına bakılması gerektiğini ifade ederek:

BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR

“Büyükbaş hayvan alacaksanız süt dişleri düşmüş 2 yaşını bitirmiş, 3 yaşından gün almış olması, küçükbaş hayvan alınacaksa 1 yaşını doldurmuş 2 yaşından gün almış olması gerekir. Hayvanın yaşının anlaşılabilmesi için büyükbaş hayvanlarda, ön dişlerine bakmamız gerekir. Ön alt süt dişlerinin düşerek yerine kalıcı kare şeklini andıran diğer dişlere nazaran, daha büyük ve parlak 2 dişin çıkması, hayvanın 24 ayını doldurduğunu, halk arasında kullanılan tabiriyle kapak attığını gösterir.”

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR

“Küçükbaş hayvan alacaksanız, seçilecek hayvanın ergin bir koyun büyüklüğünde, ebeveynlerinden ayırt edilemeyecek şekilde, yetişmiş olması gerekmektedir. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder.Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri vardır; Besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı kıllar ince ve parlaktır. Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz.”

“Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir. Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi ve/ veya Veteriner Sağlık Raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir.” dedi.