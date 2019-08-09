Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tam olarak ne zaman başlıyor arefe hangi gün?

Kurban Bayramı adım adım yaklaşıyor, bayram tatili kaç gün olacak sorusuna cevap aranıyor. Hükümetten konuya ilişkin ilk açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Kurban Bayramı 11 Ağustos’ta başlayacak. Peki kaç gün tatil olacak belli mi?

9 GÜN TATİL OLMADI

Kurban Bayramı yaklaşırken en merak edilen konulardan biri de bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağıydı. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ilk açıklama geldi. Bakan Albayrak uzun bayram tatiline olumlu bakmadığını söyledi. Turizm sektörü bayram tatilinin uzatılmasını isterken sanayiciler 9 günlük tatilin fazla olduğunu belirtiyordu.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba