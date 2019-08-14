Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2019 resmi tatiller listesi…

Müslüman alemi geçtiğimiz aylarda kutlanan Ramazan Bayramı’nı ardından Kurban Bayramı’nı da kutladı. Memleketlerine gidip aile ziyaretleri edecek olanlar ve tatile gidenler Kurban bayramı tatili ne zaman bitiyor merak ediyor. Daha önce 9 güne çıkarılmayan bayram tatilinin uzatılması için de yakın zamanda bir açıklama yapılmadı.

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi tatil, kurban bayramının da son günü olan 14 Ağustos tarihi ardından sona eriyor. 15 Ağustos 2019 Perşembe günü itibariyle bayram tatili sona erecek ve resmi kurumlar yeniden hizmet vermeye başlayacaklar.

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı