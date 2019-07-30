Bayram tatilinde kaç gün izin yapılacak? 2019 Kurban Bayramı ne zaman?

Dinimizde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müminler ibadetlerini geçekleştirmek için kurbanlıklarını seçiyorlar. Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta kutlanacak. Kurban Bayramı son günü ise 14 Ağustos. Bayramlarda her ne kadar aileleri ziyaret etmek geleneksel bir hale gelse de son yıllarda stresli iş hayatı ve yoğun büyük şehir temposu nedeniyle bayram izinlerinde tatile çıkmayı tercih edenler de arttı.

TOBB’DEN 9 GÜNLÜK TATİL AÇIKLAMASI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını istemediğini belirterek, “Emekçiler bunu ister ama işveren olarak ben istemem” dedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba