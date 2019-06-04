Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 32 ölü, 233 yaralı

TATİLİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE 9 KİŞİ ÖLDÜ, 71 KİŞİ YARALANDI

Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü günü saat 17.00’den sonra 8 ilde meydana gelen 10 kazada 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Saat 17.00’ye kadar olan kazalarla birlikte tatilin üçüncü gününde meydana gelen 28 kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 71 kişi de yaralandı.

Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu;

31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 9 ölü, 71 yaralı

DHA