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Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 32 ölü, 233 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde yurt genelinde meydana gelen 83 kazada 32 kişi yaşamını yitirirken, 233 kişi de yaralandı.

00:14 -
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Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 32 ölü, 233 yaralı

TATİLİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE 9 KİŞİ ÖLDÜ, 71 KİŞİ YARALANDI

Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü günü saat 17.00’den sonra 8 ilde meydana gelen 10 kazada 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Saat 17.00’ye kadar olan kazalarla birlikte tatilin üçüncü gününde meydana gelen 28 kazada 9 kişi yaşamını yitirirken, 71 kişi de yaralandı.

Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu;

31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi :           25 kazada   3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar :                  23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife):   28 kazada   9 ölü, 71 yaralı

DHA

Son güncelleme: android-time 00:17 04.06.2019
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