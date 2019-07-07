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2019 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu mu?

Dinimizde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Erken rezervasyon ve uygun bilet fırsatlarından faydalanmak isteyenler Kurban Bayramı tarihini internette araştırmaya başladı. Peki 2019 Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

10:14 -
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2019 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu mu?

Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı kutladılar, sıra Kurban Bayramı’na geldi. Tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak merak ediyor. İşte Kurban Bayramı tarihi ve 2019 resmi tatiller listesi…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı’nın 9 gün tatil olması beklenmiyor. Tatil planını şimdiden yapacak vatandaşları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde şekillenecek.

Son güncelleme: android-time 10:27 07.07.2019
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