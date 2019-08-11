Bayramda bankalar, eczaneler, noter, PTT, kargo açık mı? Bayram tatilinde hastaneler açık mı?

Kurban Bayramı geldi ve işlerini tamamlayamayan hangi kurumların bayramda açık olacağını merak ediyor. Merak edilen kurumların başında bankalar, eczaneler, noter, PTT, kargolar ve hastaneler geliyor. Peki bankalar, noter, PTT, eczaneler, kargolar ve hastaneler açık mı?

BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR, PTT, HASTANELER, ECZANELER AÇIK MI?

Bayram tatilinde günü hastanelerin acil poliklinikleri açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak, nöbetçi doktorlar çalışacak. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar ve noterler de kapalı olacak.