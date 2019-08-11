Bayramda otobüsler ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?

İslam alemi ve yurdumuzda Kurban bayramı başladı. Bayramda sevdiklerini ziyaret edecen olanlar yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak. Geçtiğimiz günlerde birçok belediye tarafından bayram boyunca toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

İSTANBUL BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban bayramı süresince, vatandaşlar İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ., Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel deniz yolu toplu ulaşım motorları, tramvay, füniküler ve metroda İSTANBULKART aracılığı ile ücretsiz yolculuk yapabilecek. Ancak TCDD bünyesinde yer alan Marmaray ile Havalimanı otobüsleri ücretli olarak hizmet verecek.

ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı süresince Ankara’da ulaşım ücretsiz olacak.

İZMİR’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir’de, Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.