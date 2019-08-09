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LGS ikinci nakil sonuçları bayramdan önce açıklandı! MEB 2. nakil sonuçları sorgulama…

LGS kapsamında 2. nakil dönemi yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan nakil başvurularında ikinci dönem de sona erdi. 8 Ağustos itibariyle sona eren yerleştirme sonuçlarının 10 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı duyurulmuştu. MEB, merakla beklenen sonuçları resmi internet sitesi üzerinden bugün erişime açtı. Buna göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi.

18:53 -
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LGS ikinci nakil sonuçları bayramdan önce açıklandı! MEB 2. nakil sonuçları sorgulama…

Liseye Geçiş Sınavı ikinci nakil sonuçları açıklandı. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamındaki 2. nakil başvuruları 5-8 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Yerleştirme sonucunda yeniden tercih yapmak isteyen öğrenciler için ikinci nakil sonuçları da bugün açıklandı.

LGS NAKİL SONUÇLARI

İKİNCİ NAKİLDE YERLEŞTİRME ORANI YÜZDE 99

Başvuruları 5-8 Ağustos tarihleri arasında alınan 2019 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 2´nci Nakil Dönemi sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı´nın internet sitesinden yayımlandı. LGS’de 1’inci Nakil Dönemi yerleştirme sonuçlarında yüzde 95 olan öğrencilerin istedikleri liseye yerleşme oranı, ikinci nakil sonunda yüzde 99’a yükseldi. Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365’e ulaştı.

Yerleştirmeye esas iki nakil sürecinde yerleşemeyen öğrenciler için ise takvim işlemeye devam edecek. İki nakil döneminde de hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler, il-ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvurusunda bulunacak ve 6 Eylül´de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Son güncelleme: android-time 18:56 09.08.2019
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