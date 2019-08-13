Bayramın son günü bankalar, eczaneler, noter, PTT, kargo açık mı? Bayram tatilinde hastaneler açık mı?

Türkiye genelinde milyonlarca kişiye hizmet veren kurumlar Kurban bayramı tatili nedeniyle kapalı. İşlerini halletmek, ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar ise bayramın son günü bankalar, eczaneler, noter, PTT, kargo açık mı araştırıyor.

BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR, PTT, HASTANELER, ECZANELER AÇIK MI?

Bayram tatilinde günü hastanelerin acil poliklinikleri açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil yapacak, nöbetçi doktorlar çalışacak. Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak. Büyük PTT şubelerinin kapalı olması bekleniyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Ayrıca bankalar ve noterler de kapalı olacak.