Hadi uygulaması her gün ipucu sorularını sosyal medya hesabından paylaşıyor. 25 Şubat Hadi ipucu sorusu şöyle yayınlandı. “Hızı saatte 120 km'yi aşan, Beaufort ölçeğine göre en üst kademede yer alan rüzgarlara ne ad verilir biliyor muyuz?”

BEAUFORT ÖLÇEĞİNE GÖRE EN ÜST KADEMEDE YER ALAN RÜZGARLARA NE AD VERİLİR?

CEVAP: KASIRGA

Kasırga ya da tropikal siklon, büyük çaplı ve çok şiddetli Beaufort ölçeğine göre saatte 118 km’den (75 milden) fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgâr.

Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hariç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sık sık meydana gelir. Ağustos, Eylül aylarında Antiller’de görülür.

Batı Büyük Okyanus'unda Tayfun adını alır. Başlangıç ve mevsim sonu kasırgaları, Karayiplerin batısında görülür. Orta Amerika kıyılarının biraz açıklarında Büyük Okyanusunda ve Meksika Körfezi’nde de sık sık rastlanır.