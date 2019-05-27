Bebek katilinin mektubu yayınlandı

Türkiye dün, açılım sürecini hatırlatan bir gelişme yaşadı. İmralı'da yatan ve görüş yasağı kaldırılan teröristbaşı Abdullah Öcalan, örgüt üyelerine yine mektupla talimat vermeye başladı. Bebek katilinin, 22 Mayıs'ta yazıp imzaladığı mektubu avukatları İstanbul'da okudu. Apo, kendisi için başlatılan açlık grevlerinin amacına ulaştığını belirterek, bitirilmesini istedi. Apo, hapisteki eli kanlı PKK'lı katillere, “Değerli yoldaşlarım” diye hitap ederek, şu talimatı verdi: “Başta açlık grevi ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu da rahatlıkla belirtip hepinize en derin sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonrasında da bana yeterli yoğunluk ve iradeyle eşlik etmenizi de umuyorum”

AÇLIK GREVİ SONLANDIRILDI

Bebek katilinin, yeni açılım sinyali verdiği bu mektubun okunmasından sonra ilk açıklama HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'den geldi. Güven, 200 gündür sürdürdüğü açlık grevini bitirdiğini söyledi. Ardından da Türkiye'nin değişik illerindeki cezaevlerinde kalan PKK'lı teröristlerin, İmralı'dan gelen talimata uyarak eylemlerine son verdikleri açıklandı. Sedyeyle evinden çıkarılan Leyla Güven'e HDP'li milletvekilleri eşlik etti. Diğer milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın ise hastaneye kaldırılacağı ifade edildi.