BEDAŞ elektrik kesintisi programı 18 Aralık: Elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik en önemli enerji ihtiyaçlarımızın başında geliyor, elektrik kesintisi durumlarında elektrikler saat kaçta gelecek sorusu önem kazanıyor. İstanbul’daki elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ’ın sitesi üzerinden yayınlanıyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi listesi…

18 ARALIK BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

– TÜRKOBA Mh., BURCU Sk., TEPECİK Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., NESLİHAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32850-24413)

– MECİDİYEKÖY Mh., DARCAN Sk., GÜLBAHAR Mh., CEMAL SURURİ Sk., GÜNDOĞAN Sk., HARMAN YOLU ÜST Sk., DEMİRCİ Sk., ÇAMLI Sk., PELİT Sk., SİMİTÇİLER Sk., BILDIRCIN Sk., DÖNMEZ Sk., AKAY ARALIĞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32322-9572 T.M.)

– HALLAÇLI Mh., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., ERGÜN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32283-25022)

– CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., ZİNDE Sk., SEYMEN Sk., AZİM Sk., KAPTAN Sk., BAHADIR Sk., DİLEK Sk., YUDUM Sk., KIRSAY Sk., KIZILÇAM Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32445-25080-25297)

– TELSİZ Mh., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33108-1782)

– TALATPAŞA Mh., 1033. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32703-20668 DEPAR 1 / 21626 DEPAR 1)

– PINAR Mh., 1497. Sk., 1273. Sk., 1274. Sk., 1494. Sk., 1495. Sk., 1496. Sk., 1490. Sk., 1511. Sk., 1498. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32783-20941)

– TELSİZ Mh., 80 Sk., 81 Sk., 82/1 Sk., 84/1 Sk., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., ŞEHİT ER NECMİ ERTUĞ Sk., ZAKİRBAŞI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33107-1157)

– SULTAN SELİM Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32810-9515,9832,9322,9514,9587,9823,9822,9698,9536,9325,9512 T.M.)

– ORUÇREİS Mh., BARBAROS Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32803-18232)

– ÇELİKTEPE Mh., AYBEY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32869-9179 T.M. İLGİLİ DEPAR)

– ARNAVUTKÖY Mh., SATIŞMEYDANI Sk., TAYYARECİ SUPHİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32901-3060)

– İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., KABAKÇA Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., BEKİRLİ Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32879-23624 23071 23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 23747 23309 23607 23613 23307 23574 23732 23696 23514 23616 23396 23349 23202 23110 23072 23136 23324 23295 23626 23327 23259 23137 23552 23764 23277 23172 23545 23381 23075 23051 23168 23653 23758 23751 23073 23276 23753 23180 23498 23004 23611 23351 23571 23308 23479 23003 23159 23750 23598 23592 23589 23646 23628 23419 23312 )

– AKŞEMSETTİN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32896-28274)

– KARADOLAP Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32897-28840)

– SAKARYA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32898-28069)

– KONAKLAR Mh., AKASYALI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32924-3712)

– KONAKLAR Mh., SÖĞÜT Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32925-3570)

– KONAKLAR Mh., İHSAN HİLMİ ALANTAR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32926-3658)

– KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32927-3837)

– SULTANÇİFTLİĞİ Mh., 165. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32928-28966)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1291. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32935-28003)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1291. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32936-28003)

– DEMİRTAŞ Mh., FETVA YOKUŞU Sk., KEPENEKÇİ MEDRESESİ Sk., KEPENEKÇİ SABUNHANESİ Sk., KEPENEKÇİ Sk., KEPENEKÇİ YOKUŞU Sk., MUTASARRIF Sk., YÜKSEKLER Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 22:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32945-2426 TM)

– KONAKLAR Mh., EMEK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32946-5077)

– KONAKLAR Mh., ORG. İZZETTİN AKSALUR Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32947-3077)

– ŞİRİNEVLER Mh., ÇEŞME Sk., ÇAĞLAYAN Sk., BENTLER Sk., SARAY Cd., CENGİZ TOPEL Cd., BOZKIR 1 Sk., ŞEREF Sk., SEMBOL Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33004-124)

– GÜRPINAR Mh., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33061-27101)

– KONAKLAR Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32970-3837)

– CENNET Mh., ALPARSLAN Cd., HÜRRİYET Cd., 2.YAVUZ SELİM Cd., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., ZAFER Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32978-11653)

– CENNET Mh., 2.YAVUZ SELİM Cd., ZİYA GÖKALP Cd., MEVLANA Cd., YEŞİLOVA Mh., AZİZ Sk., CÖMERT Sk., KAHRAMANLAR Cd., ÜMRAN HANIM Sk., SEÇİL Sk., 2604. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32998-11657)

– KOCATEPE Mh., 1. GEÇİT Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33001-8452)

– KİREÇBURNU Mh., ARABAYOLU Cd., İSHAK Sk., KOCATAŞ Mh., DÜNYA ÇIKMAZI Sk., GÜNAYDIN Sk., PTT EVLERİ Mh., CAMİİ. Sk., CUMHURİYET Mh., DALYAN ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32955-)

– YEŞİLOVA Mh., AKDENİZ Cd., 2.ER Sk., 1.DEĞER Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., 3.KARADENİZ Sk., 1.KEMAL Sk., KARASU Sk., 7.MENEKŞE Sk., MARMARA Cd., MEZARLIK Sk., LEVENT Sk., ŞAİR ÇIKMAZI Sk., TANSEL Cd., 5.PINAR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32983-11041)

– SOĞANLI Mh., HÜLYA Sk., HABİB ÖZHAN Sk., KARACA Sk., KARADENİZ 1 Sk., AKDENİZ Sk., ÇAVUŞPAŞA Cd., KEMAL SUNAL Cd., NEVRUZ Sk., KAAN Sk., BİLGE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33005-678)

– ŞAMLAR Mh., DEĞERMİHİÇ Cd., 2831. Sk., 2829. Sk., 2828. Sk., 2832. Sk., SAZLIBOSNA YOLU Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:20-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32979-29078-29747-29757-29738-28733-28901-28809)

– OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33033-22997)

– OSMANGAZİ Mh., 3115. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33034-22965)

– OSMANGAZİ Mh., 3115. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33035-22753)

– OSMANGAZİ Mh., 3115. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33036-22765)

– OSMANGAZİ Mh., MEHMET DENİZ KOPUZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33038-21932)

– GÜMÜŞPINAR Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33044-23083 23472 )

– GÜRPINAR Mh., ERTUĞRUL Sk., ŞEREF Sk., ÇİZGİ Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33052-22317)

– GÜRPINAR Mh., ŞEN Sk., DEDE KORKUT Cd., PEKMEZ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33058-22444)

– MAVİGÖL Mh., GÜLİŞAN Sk., HAYDARPAŞA Sk., KOCA YUSUF Cd., MODERN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33060-28794-29102-28484-29537)

– OSMANGAZİ Mh., MEHMET DENİZ KOPUZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33037-27138)

– MAVİGÖL Mh., ERTÜRK Sk., AKŞİT Sk., TÜRKAN Sk., YEŞİL YALI Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33056-28794-29102-29538-)

– MAHMUTBEY Mh., ALTUĞ Sk., PEYAMİ SAFA Cd., KÜÇÜK HALKALI Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33062-31203)

– FULYA Mh., AKINCI BAYIRI Sk., BAHÇELER Sk., BÜYÜKDERE Cd., GARAJ Sk., LİKÖR YANI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33063-3870)

– SAHİL Mh., MARMARA Cd., KOCATEPE Cd., AYÇA Sk., ASMAGÜL Sk., DOKTORLAR Sk., ÇAVDAR Sk., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33076-21755-27296TM)

– TARABYA Mh., YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33077-4052-4175)

– TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33078-4282-4272)

– GÖZTEPE Mh., ORHAN GAZİ Cd., ŞEHİT MEHMET ÖZCAN Sk., PINARLI Sk., REVANİ Sk., RÜYA Sk., MIZRAK Sk., ÖNDER Sk., ÖZYURT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33064-31581)

– HÜRRİYET Mh., MAHMUTBEY Cd., TEKİN Sk., GÜNGÖREN Sk., SÜMBÜL Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33065-31517)

– HÜRRİYET Mh., FİDAN Sk., İSKETE Sk., ŞAKAYIK Sk., İLKYAZ Sk., PENGUEN Sk., İBİBİK Sk., ÇİT KUŞU Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33066-20645TM 1-2-3.DP)

– YAYLA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33089-29454)

– HAMİDİYE Mh., ANADOLU Cd., GONCA Sk., RUMELİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33090-9335 T.M.)

– YAYLA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33091-28561)

– YAYLA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33092-28562)

– HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33096-9800,9581,9173,9336,9334,9335,9079,9171,9523,9316,9849 T.M.)

– YAYLA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33093-28562)

– GÖKALP Mh., 31 Sk., 31/1 Sk., 31/2 Sk., 31/3 Sk., 31/4 Sk., 31/5 Sk., 32 Sk., 32/1 Sk., 34 Sk., 34/1 Sk., 39 Sk., 39/1 Sk., 39/2 Sk., 39/5 Sk., 39/A Sk., 40 Sk., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33106-1716)

– YUNUS EMRE Mh., 1388. Sk., 1388/1. Sk., 1389. Sk., 1389/1. Sk., 1390. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33117-28001)

– KÜÇÜK KILIÇLI Mh., KEŞAN Cd., HAMAMDERE Cd., İSMAİL KAMİL KILIÇ Cd., GÜLCÜK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33114-25015-25584)

– TELSİZ Mh., 84/1 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33109-1784)

– TELSİZ Mh., 85/3 Sk., 85, 94/4 Sk., 76 Sk., 94/5 Sk., 85/2 Sk., 94/3 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33119-1886)